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تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة

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جدة - عمرو شويل استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، حول تشكيل الأبيض فى مواجهة سموحة، التى ستقام فى السابعة والنصف من مساء غدا الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة التاسعة بالدورى الممتاز.

 

ويتبقى لكارتيرون مقعد وحيد لم يستقر عليه في تشكيل الزمالك أمام سموحة حيث ينتظر التأكد بنسبة مائة بالمائة من جاهزية أحمد زيزو للمشاركة فى لقاء الغد مع الفريق السكندرى وحال عدم جاهزيته سيدفع بواحدا من الثنائى محمد أوناجم أو كريم بامبو للمشاركة بشكل أساسى غدا.

 

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ومن المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كلا من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأشرف بن شرقى وأوباما فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

 

وسيخضع زيزو لاختبار للتأكد من جاهزيته بنسبة مائة بالمائة للمشاركة فى لقاء الغد وحال عدم جاهزيته بنسبة 100% سيحتفظ به المدرب الفرنسى على مقاعد البدلاء.

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