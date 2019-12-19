شكرا لقرائتكم تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتبقى لكارتيرون مقعد وحيد لم يستقر عليه في تشكيل الزمالك أمام سموحة حيث ينتظر التأكد بنسبة مائة بالمائة من جاهزية أحمد زيزو للمشاركة فى لقاء الغد مع الفريق السكندرى وحال عدم جاهزيته سيدفع بواحدا من الثنائى محمد أوناجم أو كريم بامبو للمشاركة بشكل أساسى غدا.
ومن المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كلا من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأشرف بن شرقى وأوباما فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".
وسيخضع زيزو لاختبار للتأكد من جاهزيته بنسبة مائة بالمائة للمشاركة فى لقاء الغد وحال عدم جاهزيته بنسبة 100% سيحتفظ به المدرب الفرنسى على مقاعد البدلاء.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.