جهاز الإسماعيلى يصافح "دكة" الأهلى

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جدة - عمرو شويل صافح الجهاز الفنى للإسماعيلى "دكة" الأهلى فى المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ستاد "المكس" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

الإسماعيلي ضد الأهلي



وأعلن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الإسماعيلى على ستاد المكس ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويلتقى الدراويش مع الأهلى فى السابعة والنصف من مساء اليوم على ملعب المكس لحساب الجولة التاسعة من عمر الدورى المحلى.

الإسماعيلي ضد الأهلي



وجاء تشكيل الأهلى كالتالى :

حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع : رامى ربيعة ،أيمن أشرف،على ملعول ، محمد هانى

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خط الوس : أبو ديانج،محمد مجدى أفشة،حسين الشحات،أحمد الشيخ

خط الهجوم : جونيو أجاى ، مروان محسن

الإسماعيلي ضد الأهلي



أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار تشكيل الفريق المقرر أن يخوض به مباراة اليوم أمام الأهلى فى الجولة التاسعة من بطولة الدورى ، و التى تقام باستاد المكس بالاسكندرية فى السابعة و النصف مساء اليوم ، و يضم التشكيل كلاً من :

حراسة المرمى : محمد مجدي.

الدفاع : محمود البدري ، محمد هاشم ، باهر المحمدي ، أحمد أيمن.

خط الوسط : بكيتي ، محمود دونجا ، محمد مخلوف ، عبد الرحمن مجدي .

الهجوم : همام طارق ، محمد الشامي.

وعلى مقاعد البدلاء محمد فوزي ، محمد مجدي ، محمد بيومي ، عماد حمدي ، محمد صادق ، احمد مدبولي ، شيلونجو



الاسماعيلى ضد الاهلى



الاسماعيلى ضد الاهلى