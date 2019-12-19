شكرا لقرائتكم النصر يعزز صدارته بثلاثية في شباك العدالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عزز النصر صدارته لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين عقب فوزه أمام مضيفه العدالة 3-صفر، في المواجهة التي احتضنها ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في المرحلة 12 من المسابقة، يوم الخميس.

ولم يجد النصر أي صعوبة في تجاوز مضيفه حيث وضحت الفوارق الفنية بين الفريقين منذ بداية اللقاء حيث انتظر حتى الدقيقة 16 حينما تمكن لاعبه المغربي نور الدين مرابط بافتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله البرازيلي جوليانو ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس علي المزيدي.

وواصل النصر هجومه وسنحت له فرصة محققة لمهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله عقب تلقيه عرضية من مواطنه نور الدين مرابط ليسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارة المرمى.

وكاد البرازيلي بيتروس أن يسجل الهدف الثاني عقب تلقيه تمريرة مميزة داخل منطقة الجزاء من زميله عبدالرزاق حمدالله ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس علي المزيدي الذي أبعدها بصعوبة.

وكثف النصر هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه عبدالرزاق حمدالله الذي تلقى تمريرة من زميله جوليانو ليراوغ المدافع بمهارة ويسدد الكرة قوية إلا أن المزيدي كان بالموعد وأبعدها بصعوبة.

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وعند الدقيقة 43 تمكن البرازيلي جوليانو من تسجيل الهدف الثاني عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله عبدالرزاق حمدالله ليواجه المرمى ويسدد الكرة في شباك العدالة.

وفي الشوط الثاني بدأ العدالة مهاجماً وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه المدغشقري كاروليس آندريا الذي ارتقى لعرضية زميله أحمد الناظري وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس الاسترالي براند جونز الذي تصدى لها.

واستعاد النصر سيطرته ونجح لاعبه البرازيلي بيتروس بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 83 بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في شباك الحارس علي المزيدي.

وواصل النصر هجومه وكاد مدافعه البرازيلي مايكون أن يسجل الهدف الرابع بعدما ارتقى لعرضية مواطنه جوليانو وحول الكرة إلا أنها اصطدمت بالشباك الجانبية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 26 نقطة ليحافظ على صدارته، في حين بقي العدالة على رصيده السابق 8 نقاط ليبقى في المركز 14 مؤقتاً.