شكرا لقرائتكم التعاون يخطف الوصافة بفوز صعب على الوحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد التعاون توازنه عقب فوزه الصعب أمام ضيفه الوحدة 2-1 ليخطف منه الوصافة، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة 12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

ونجح التعاون في استعادة توازنه عقب خسارته في المرحلة السابقة أمام النصر، في حين عاد الوحدة لدوامة الخسائر التي ابتعد عنها في المرحلة الماضية بفوزه على العدالة.

وشهد الشوط الأول أفضلية للتعاون الذي وضحت رغبته بتسجيل هدف السبق وحقق مراده بعد مرور 9 دقائق بعدما تصدى لاعبه البرازيلي نيلدو بيترولينا لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة استقرت في شباك الحارس الجزائري مصطفى زغبة.

وواصل التعاون هجومه وأهدر لاعبه الكاميروني ليندر توامبا عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله عبدالمجيد السواط ليواجه المرمى إلا أنه تأخر في تسديدها لتجد المدافع البرازيلي ريناتو شافيز الذي أبعدها عن مناطق الخطر.

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وعند الدقيقة 37 تمكن المالي يوسف نياكاتي مهاجم الوحدة من تسجيل هدف التعادل لفريقه بعدما حول عرضية زميله الاسترالي كريغ غودوين برأسه في شباك الحارس البرازيلي كاسيو.

وفي الشوط الثاني واصل التعاون هجومه وتمكن لاعبه عبدالمجيد السواط من تسجيل الهدف الثاني بعدما سدد كرةً قوية داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك الوحدة.

وحاول الوحدة العودة للمباراة وسنحت له فرصة خطيرة بعدما سدد لاعبه الاسترالي غودوين كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها اعتلت العارضة.

وواصل التعاون أفضليته وأهدر مهاجمه الكاميروني توامبا هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله البرازيلي نيلدو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس الجزائري مصطفى زغبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 22 نقطة ليتقدم الى المركز الثاني مؤقتاً، وبقي الوحدة على رصيده السابق 21 ليبقى في المركز الثالث مؤقتاً.