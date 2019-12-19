شكرا لقرائتكم الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات تستأنف ضد عقوبة الإيقاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تقدمت الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات يوم الخميس باستئناف أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) ضد قرار العقوبة بمنع روسيا من المشاركة في الفعاليات الرياضية الكبرى لمدة أربعة أعوام. وكانت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) قررت يوم 9 ديسمبر الماضي معاقبة روسيا بسبب التلاعب ببيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات. وتأتي العقوبة في فترة تقام خلالها منافسات أولمبياد 2020 ودورة الألعاب الشتوية 2022 وكأس العالم لكرة القدم 2022. وتعني العقوبة أنه لا يمكن لروسيا رفع علمها الخاص أو نشيدها الوطني في الأحداث الرياضية الكبرى، ولكن يسمح للرياضيين الروس بالمشاركة في البطولة كلاعبين مستقلين إذا لم ينتهكوا قواعد تعاطي المنشطات.

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