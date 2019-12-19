ميامي يوقف انتصارات فيلادلفيا على ملعبه ودالاس يتعثر









اسماء السيد - أنهى ميامي هيت السلسلة المثالية التي كان فيلادلفيا سفنتي سيكسرز يحققها على أرضه في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين هذا الموسم، بينما تلقى دالاس مافريكس خسارة ثانية في ثلاث مباريات مع تواصل غياب نجمه السلوفيني لوكا دونشيتش.

وألحق ميامي الخسارة الأولى بفيلادلفيا على ملعب الاخير بعد 14 فوزا هذا الموسم، وذلك بتغلبه عليه 108-104 الأربعاء، في أمسية شهدت سقوط مافريكس أمام ضيفه بوسطن سلتيكس بنتيجة 103-109.

وأتاح هذا الفوز لميامي التقدم الى المركز الثالث في المنطقة الشرقية، بينما فقد فيلادلفيا مركزه الثاني لصالح بوسطن، وتراجع مع خسارته التاسعة في 29 مباراة، الى المركز الخامس في المنطقة الشرقية خلف حامل اللقب تورونتو رابتورز الفائز على مضيفه ديترويت بيستونز 112-99.

وشهدت مباراة ميامي وفيلادلفيا تبدلا جذريا في الربع الثاني الذي أنهاه الضيوف لصالحهم بفارق 18 نقطة (37-19)، بعدما كان فيلادلفيا قد أنهى الربع الأول لصالحه بفارق عشر نقاط. ولم يتمكن النجم الكاميروني لفيلادلفيا جويل إمبيد الذي أنهى المباراة مع 22 نقطة و19 متابعة، من وقف اندفاع ميامي ولاعبه كندريك نان، أفضل مسجل مع 26 نقطة.

وتمكن لاعبو ميامي خلال الربع الثاني من تسجيل 27 نقطة متتالية مقابل سبعة فقط للاعبي فيلادلفيا.

وسيطر ميامي على ما تبقى من اللقاء، بفضل أداء جماعي أتاح لخمسة من لاعبيه تخطي عتبة 13 نقطة على الأقل، وهم إضافة الى نان، بام أديبايو (23 نقطة وتسع متابعات)، ودنكان روبنسون (15 نقطة وخمس متابعات)، وجيمي باتلر (14 نقطة وسبع متابعات)، وديريك جونز جونيور (13 نقطة وست متابعات).

وهو الفوز الثاني لميامي في آخر ثلاث مباريات خاضها، ويأتي بعد خسارته المباراة الأخيرة أمام ممفيس غريزليز 111-118 الإثنين، بعد فوزه السبت على دالاس مافريكس 122-118 بعد التمديد.

وقال مدرب ميامي إريك سبويلسترا "الجميع كان غاضبا وخائب الأمل بعد أدائنا في ممفيس، وكل ما كان في وسعنا القيام به بعد ذلك هو العمل. قمنا بعملية مراجعة معمقة عبر شريط مصور لأسباب نقص أساليب لعبنا الناجحة، وأعتقد اننا حظينا بعدد أكبر بكثير منها هذا المساء (أمس)".

ونوه المدرب بأداء نان واللاعبين الآخرين الذين حققوا "رميات كبيرة".

وأقر مدرب فيلادلفيا بريت براون بأن لاعبيه عانوا للتأقلم مع الدفاع الذي فرضه ميامي لاسيما في الربع الثاني، معتبرا ان فريقه "كان عالقا بعض الشيء (...) والأمر انعكس سلبا على دفاعنا أيضا. لم تكن هذه ليلتنا".

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- خسارة ثانية لدالاس في ثلاث مباريات -

من جهته، تلقى الأخير خسارته الثانية في آخر ثلاث مباريات، بسقوطه أمام ضيفه بوسطن سلتيكس الذي استغل غياب النجم الشاب لدالاس السلوفيني لوكا دونشيتش بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها السبت.

وفشل مافريكس الذي تراجع من المركز الثالث الى الرابع في ترتيب المنطقة الغربية، في الحفاظ على تقدمه في الأرباع الثلاثة الأولى من المباراة، والذي وصل الى 10 نقاط. وأمسك بوسطن بزمام المبادرة من أواخر الربع الثالث، وفرض أفضليته في الربع الأخير الذي أنهاه لصالحه 33-30، معولا بشكل أساسي على لاعبه كيمبا ووكر أفضل مسجل في المباراة مع 32 نقطة، أضاف إليها خمس متابعات وثلاث تمريرات حاسمة.

كما سجل زميله جايلن براون 26 نقطة مع تسع متابعات، وأضاف جايسون تايتوم 23 نقطة وثماني متابعات.

وكان اللاتفي كريستباس بورزينغيس أفضل مسجل لدالاس مع 23 نقطة أضاف إليها 13 متابعة، بينما اكتفى زميله تيم هارداوي جونيور بـ13 نقطة.

وتراجع دالاس الذي بات في رصيده 18 فوزا وتسع هزائم، مركزا في ترتيب المنطقة الغربية خلف دنفر ناغتس الذي حقق الأربعاء فوزه الـ18 مقابل ثماني هزائم، وذلك على حساب ضيفه أورلاندو ماجيك بنتيجة 113-104.

ويدين دنفر بفوزه الى لاعبيه الكندي جمال موراي أفضل مسجل في المباراة مع 33 نقطة أضاف إليها خمس متابعات، والصربي نيكولا يوكيتش (18 نقطة وتسع متابعات و12 تمريرة حاسمة)، واللذين تمكنا من قلب نتيجة المباراة بعد تقدم أورلاندو بفارق 19 نقطة مطلع الربع الثالث.

الى ذلك، حسم شيكاغو بولز لقاءه مع مضيفه واشنطن ويزاردز بفارق نقطة واحدة 110-109 بعد التمديد.

وانتزع شيكاغو التمديد بفضل رميتين حرتين للاعبه زاك لافين قبل نصف ثانية فقط على نهاية الوقت الأصلي، عادل بهما النتيجة 98-98. أما الشوط الإضافي، فحسمه بولز بفضل رمية ناجحة من تحت السلة عبر ونديل كارتر جونيور قبل تسع ثوانٍ فقط من النهاية، بعد تمريرة من لافين.

وأنهى الأخير المباراة مع 24 نقطة وخمس متابعات وخمس تمريرات، بينما سجل كارتر تسع نقاط وتسع متابعات، ليساهما مع أفضل مسجل للفريق الفنلندي لاوري ماركانن (31 نقطة وتسع متابعات) في تحقيق شيكاغو فوزه الحادي عشر في 30 مباراة.

وفي بقية المباريات، فاز بورتلاند ترايل بلايزرز على غولدن ستايت ووريرز 122-112، ونيو أورليانز بيليكانز على مينيسوتا تمبروولفز 107-99، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على ممفيس غريزليز 126-122، وكليفلاند كافالييرز على تشارلوت هورنتس 100-98.