شكرا لقرائتكم خبر عن الكفة تتساوى والتعادل سيد الموقف بين الأهلي والإسماعيلي بعد مرور 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لازال التعادل السلبي يسيطر على مواجهة الأهلي والإسماعيلي بعد مرور 30 دقيقة من المواجهة المقامة بينهما حالياً على ستاد المكس بالإسكندرية، والتي تأتي ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام، حيث تساوت الكفة بين الفريقين فى السيطرة على مجريات اللقاء، بعدما كان الإسماعيلى هو الأفضل فى الربع الأول.

في الدقيقة 17 كاد أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي أن يتقدم لفريقه، بعدما سدد قذيفة من على بعد 25 ياردة، إلا أن محمد مجدي حارس الإسماعيلي أبعدها ببراعة، بعدها سدد أحمد الشيخ تسديدة R2 ، إلا أن كرته مرت بجوار القائم بسنتيمترات.

واصل الإسماعيلي سيطرته على منطقة وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة على دفاعات الأهلي، وفي الدقيقة 25 أحرز عبد الرحمن مجدي هدف للإسماعيلي بعد انفراده بمحمد الشناوى، إلا أن محمود البنا حكم اللقاء الدولي الغاه بداعي التسلل.

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بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول ومحمد هاني، خط الوسط اليو ديانج، مجدي قفشة، حسين الشحات، أحمد الشيخ، أجاي وفي الهجوم مروان محسن، بينما دخل الإسماعيلي المباراة بالتشكيل التالي، في حراسة المرمى محمد مجدي، الدفاع: محمود البدري ، محمد هاشم ، باهر المحمدي ، أحمد أيمن.، خط الوسط بكيتي ، محمود دونجا ، محمد مخلوف ، عبد الرحمن مجدي ،وفي الهجوم همام طارق ، محمد الشامي.

يدخل الأهلي مواجهة الإسماعيلي بحثاً عن مواصلة أرقام القياسية بالدوري هذا الموسم بالإضافة لتعزيز موقعه فى صدارة المسابقة بعدما لعب 6 مباريات فاز بهم جميعاً ليحقق العلامة الكاملة ويتصدر الدوري برصيد 18 نقطة ومازال لديه مباراتين مؤجلتين وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه هدف وحيد ، في بداية أكثر من مثالية للمدرب السويسري فايلر والذي ظهرت بصماته سريعًا على الفريق في الأسابيع الأخيرة.

ويحتل الإسماعيلي قبل المباراة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري بعد أن خاض الفريق 8 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر 3 وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف .