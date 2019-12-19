شكرا لقرائتكم خبر عن 19 لاعبا فى قائمة المقاصة استعدادا لمواجهة طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار الجهاز الفني لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة 19لاعبا للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة الكبري ، استعدادا لمباراة طنطا المقرر إقامتها في تمام الخامسة مساء غدا الجمعة علي ستاد السلام ضمن منافسات الأسبوع التاسع بالدوري .

ضمت قائمة مصر المقاصة كلاً من: أحمد عادل عبد المنعم ومحمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد ياسين و أحمد مودي وعاصم سعيد وعصام صبحي وحسني فتحي ومحمد مسعد وخالد اوتشو ومصطفي شبيطة ومحمد رمضان ومحمد كناريا وصلاح عاشور ومحمد إبراهيم واودو موسيس وعمرو مرعي وباولن فوافي وصلاح أمين.

أدي فريق المقاصة تدريبه مساء اليوم بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي ، الذى شهد بعض الجمل التكتيكية والختام بتقسيمة.

Advertisements

وتعهد لاعبو المقاصة على هامش المران الختامي بتصحيح المسار وتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة ببطولة الدوري.