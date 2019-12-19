شكرا لقرائتكم خبر عن 19 لاعبا فى قائمة المقاصة استعدادا لمواجهة طنطا والان مع تفاصيل الخبر
ضمت قائمة مصر المقاصة كلاً من: أحمد عادل عبد المنعم ومحمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد ياسين و أحمد مودي وعاصم سعيد وعصام صبحي وحسني فتحي ومحمد مسعد وخالد اوتشو ومصطفي شبيطة ومحمد رمضان ومحمد كناريا وصلاح عاشور ومحمد إبراهيم واودو موسيس وعمرو مرعي وباولن فوافي وصلاح أمين.
أدي فريق المقاصة تدريبه مساء اليوم بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي ، الذى شهد بعض الجمل التكتيكية والختام بتقسيمة.
وتعهد لاعبو المقاصة على هامش المران الختامي بتصحيح المسار وتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة ببطولة الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر 19 لاعبا فى قائمة المقاصة استعدادا لمواجهة طنطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.