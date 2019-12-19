شكرا لقرائتكم خبر عن العارضة تحرم صاروخ أيمن أشرف من أول أهداف الأهلي أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سدد ايمن اشرف مدافع الأهلي كرة قوية اشبه بالصاروخ في الدقيقة 18 من عمر مباراة الأهلي والإسماعيلي من خارج منطقة الجزاء، ولكنها ترتطم في العارضة لتستمر النتيجة التعادل 0/0 بين الفريقين.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد الشناوي ، خط الدفاع : أيمن أشرف ، رامي ربيعة، علي معلول ومحمد هاني ، خط الوسط : اليو ديانج، مجدي قفشة، حسين الشحات، أحمد الشيخ، أجاي ، خط الهجوم : مروان محسن

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فيما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي :

حراسة المرمى : محمد مجدي ، الدفاع : محمود البدري ، محمد هاشم ، باهر المحمدي ، أحمد أيمن، خط الوسط : بكيتي ، محمود دونجا ، محمد مخلوف ، عبد الرحمن مجدي ، الهجوم : همام طارق ، محمد الشامي.