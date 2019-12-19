شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة .. الإسماعيلى يسيطر على الأهلى وسط تعادل سلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسيطر التعادل السلبي على مواجهة الأهلي والإسماعيلي بعد مرور 15 دقيقة من المواجهة المقامة بينهما حالياً على ستاد المكس بالإسكندرية، والتي تأتي ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام.

بدأت المباراة بضغط أسمعلاوي وفي الدقيقة 5 أنطلق محمد الشامي مهاجم الدراويش وسدد كرة قوية إلا أن محمد الشناوى أبعدها ببراعة، ثم دخل الأهلي في أجواء المباراة وأرسل محمد مجدي قفشة عرضية خطيرة إلا أن دفاع الإسماعيلي أبعدها خارج الملعب.

واصل الإسماعيلي من ضغطه على دفاع الأهلي، وعاد همام طارق في الدقيقة 8 وسدد كرة قوية لكن دفاع الأهلي أبعدها قبل وصولها لمحمد الشناوى حارس مرمى الأهلي، ثم تلاعب محمد الشامى بدفاع الأهلي إلا أنه لم يجد المساندة ويفقد الكرة على حدود منطقة الجزاء.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول ومحمد هاني، خط الوسط اليو ديانج، مجدي قفشة، حسين الشحات، أحمد الشيخ، أجاي وفي الهجوم مروان محسن، بينما دخل الإسماعيلي المباراة بالتشكيل التالي، في حراسة المرمى محمد مجدي، الدفاع: محمود البدري ، محمد هاشم ، باهر المحمدي ، أحمد أيمن.، خط الوسط بكيتي ، محمود دونجا ، محمد مخلوف ، عبد الرحمن مجدي ،وفي الهجوم همام طارق ، محمد الشامي.

Advertisements

يدخل الأهلي مواجهة الإسماعيلي بحثاً عن مواصلة أرقام القياسية بالدوري هذا الموسم بالإضافة لتعزيز موقعه فى صدارة المسابقة بعدما لعب 6 مباريات فاز بهم جميعاً ليحقق العلامة الكاملة ويتصدر الدوري برصيد 18 نقطة ومازال لديه مباراتين مؤجلتين وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه هدف وحيد ، في بداية أكثر من مثالية للمدرب السويسري فايلر والذي ظهرت بصماته سريعًا على الفريق في الأسابيع الأخيرة، ويحتل الإسماعيلي قبل المباراة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري بعد أن خاض الفريق 8 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر 3 وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف .