مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام الإسماعيلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذي يواجه الإسماعيلي بعد قليل في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي Advertisements خط الدفاع: أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول ومحمد هاني خط الوسط: اليو ديانج، مجدي قفشة، حسين الشحات، أحمد الشيخ، أجاي خط الهجوم: مروان محسن

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