شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين : الأهلي لا يتأثر بغياب أحد.. ومواجهة الإسماعيلي صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد صلاح الدين نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الأهلي لا يتأثر بالغيابات فى فريقه أمام فرق الدوري.

تابع وليد صلاح فى تصريحات لقناة ON SPORT رغم الغيابات الهامة فى الأهلي أمام الأسماعيلي فى اللقاء المقرر له السابعة و النصف مساء اليوم على رأسهم رمضان صبحي و أحمد فتحي و عمرو السولية و محمود متولي إلا أن الأهلي دائماً لا يتأثر بالغيابات بصورة كبيرة وقادر على الفوز.

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذي يواجه الإسماعيلي بعد قليل في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

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خط الدفاع: أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول ومحمد هاني

خط الوسط: اليو ديانج، مجدي قفشة، حسين الشحات، أحمد الشيخ، أجاي

خط الهجوم: مروان محسن

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