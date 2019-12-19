شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كواليس أول جلسة لزيزو مع لاعبي بيراميدز بعد خلافة ديسابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز جلسة مطولة مع لاعبي فريق الكرة قبل بدء تدريب اليوم، بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، استعدادا لمباراة المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز والمقرر لها يوم السبت المقبل ،وتحدث المدير التنفيذي عن أهمية المرحلة المقبلة والتركيز الشديد لإخراج الفريق من نتائجه السلبية الأخيرة والعودة لخط الانتصارات المعهود مرة أخرى، متحدثا عن قرار الإدارة بإنهاء التعاقد مع الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني بالتراضي ورحيله، متمنيا له التوفيق في المستقبل.

وقدم ممدوح عيد خلال الجلسة، عبد العزيز عبد الشافي المستشار الفني للنادي والذي سيقود الفريق من مقعد المدير الفني في الفترة المقبلة ،كما قدم للاعبين، محمود فتح الله، مساعد المدير الفني في مهمته الحالية، مطالبا اللاعبين بالالتزام والتركيز من أجل العودة للانتصارات التي تعطلت في آخر مباراتين بالدوري الممتاز.

وخلال الجلسة، طالب المدير التنفيذي والجهاز الفني، اللاعبين ببذل أقصى الجهد خلال المرحلة المقبلة لتحسين صورة الفريق وصورتهم الشخصية كونهم يلعبون في أحد أهم الأندية ويجب عليهم القتال من أجل المنافسة في كل البطولات التي يشارك فيها الفريق.

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كما وعد ممدوح عيد خلال جلسته مع اللاعبين، بتوفير كل الدعم اللازم من الإدارة لنجاحهم في المهمة المقبلة سواء في الدوري والكأس أو كأس الكونفدرالية الأفريقية، واستكمال المشوار الطموح للنادي للظفر بأول ألقابه تاريخيا خلال الموسم الجاري.

في حين قام زيزو بإلقاء محاضرة مطولة مع اللاعبين تحدث فيها عن العديد من النقاط الهامة على المستوى النفسي والفني من أجل العبور من تلك المرحلة الحرجة ليصل بيراميدز إلى المكانة الطبيعية التي يستحقها سواء في المسابقات المحلية أو الكونفدرالية الأفريقية، وطالبهم بضرورة العمل خلال تلك المرحلة بتكاتف وعلى قلب رجل واحد، ومؤكدا على مبدأ العدالة مع كل اللاعبين وأن الجدية والعطاء وبذل الجهد والمستوى الفني هو الفيصل في اختياراته خلال تلك المرحلة.