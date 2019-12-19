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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يعلن الجدول النهائى لتصفيات الرجال المؤهلة لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر
وكان الاتحاد الأفريقى أعطى مهلة للدولة المستضيفة فى اختيار منافس ضربة البداية .
ويبدأ منتخب مصر التصفيات بمواجهة الجزائر يوم 7 يناير ثم غانا يوم 8 وتونس يوم 9 وHخيرا الكاميرون يوم 11 من الشهر نفسه .
جدول التصفيات
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