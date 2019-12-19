اتحاد الطائرة يعلن الجدول النهائى لتصفيات الرجال المؤهلة لأولمبياد طوكيو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الكرة الطائرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" الجدول النهائى لتصفيات الرجال الأفريقية التى ستستضيفها مصر يناير القادم والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 . وكان الاتحاد الأفريقى أعطى مهلة للدولة المستضيفة فى اختيار منافس ضربة البداية . Advertisements ويبدأ منتخب مصر التصفيات بمواجهة الجزائر يوم 7 يناير ثم غانا يوم 8 وتونس يوم 9 وHخيرا الكاميرون يوم 11 من الشهر نفسه .

جدول التصفيات

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