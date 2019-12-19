شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد غداً الجمعة، مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب ، الجمعية العمومية العادية والتي تشهد اجراء انتخابات تكميلية على ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس الإدارة التي خلت بإستقالة حازم إمام عضو اتحاد كرة القدم ويحي دعبس نائب اتحاد الهوكي وخالد ناصف سليم رئيس اتحاد الكرة الطائرة. وترشح على العضوية كلا من عمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو وعبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح وإيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز ، بينما اعتذر عن الترشح سيف حامد رئيس الاتحاد الافريقي للهوكي، ليفوز المرشحين الثلاثة بالتزكية . وتبدأ الجمعية العمومية العادية للجنة الاوليمبية في تمام الساعة 1 ظهراً، وسيتم مناقشة جدول الأعمال والحساب الختامي والميزانية .

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