شكرا لقرائتكم خبر عن ديسابر يرفض العودة لتدريب الإسماعيلي خلفاً لميودراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الفرنسي ديسابر المدير الفني السابق لبيراميدز فكرة العودة لتدريب الدراويش خلال الفترة المقبلة بعدما فتح مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان قنوات اتصال معه لمعرفة رأيه فى العودة لتدريب الفريق الأصفر .

ويبحث الدراويش عن مدير فنى أجنبي لخلافة الصربي ميودراج يسيتش الذى تمت إقالته من منصبه لسوء النتائج بعد أن أمضى 93 يوماً فى قيادة الدراويش، حيث تولى المسئولية فى 31 أغسطس الماضى وقاد الفريق الأصفر فى 9 مباريات فاز فى 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات ولم يعرف التعادل، وسجل الفريق تحت قيادته 11 هدفاً وتلقت الشباك الصفراء فى عهده 10 أهداف.

وقاد ديسابر فريق الإسماعيلي ليحقق مع "الدراويش" نتائج مميزة على مستوى الدوري، الأمر الذي جعل الأصفر ينافس على البطولة المحلية بجانب الأهلي ، وحقق ديسابر نتائج مميزة مع الإسماعيلي حيث قاد الأصفر في 17 مباراة بمسابقة الدوري بجانب لقاء في مسابقة كأس مصر،استطاع أن يحقق من خلالها الفوز في 13 مناسبة مقابل أربع تعادلات وخسارة وحيدة كانت على يد الأهلي بنتيجة (2-0) في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع ، طموح ديسابر مع الإسماعيلي بدأ يزداد ليطالب الإدارة بالقيام بصفقات من الفئة الأولى من أجل منافسة الأهلي على اللقب إلا أن طلبه لم يتحقق ليخوض بعدها تجربة أولى في مسيرته التدريبية من خلال قيادة منتخب أوغندا.

ودفعت النتائج الجيدة للمدرب الفرنسي مع الاسماعيلي فى الفترة الماضية إدارة الدراويش للتفكير بجدية في التعاقد معه مرة أخرى وتحدثوا معه مؤخراً عبر وسطاء لكن ديسابر رفض الفكرة خوفاً من تكرار سيناريو التجربة الاولى وعدم تدعيم الفريق بصفقات مميزة لتتوقف المفاوضات مُبكراً.