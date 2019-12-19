شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الإسماعيلى يتعادل مع الأهلى فى آخر مباراة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى السابعة و النصف من مساء اليوم فريق الأهلى مع نظيره الإسماعيلى فى إطار الجولة التاسعة من طبولة الدورى الممتاز ، فى المباراة التى تقام باستاد المكس بالأسكندرية .

يدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن مواصلة أرقام القياسية بالدورى هذا الموسم بالإضافة لتعزيز موقعه فى صدارة المسابقة بعدما لعب 6 مباريات فاز بها جميعاً ليحقق العلامة الكاملة ويتصدر الدورى برصيد 18 نقطة ومازال لديه مباراتين مؤجلتين وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه هدفا وحيدا.

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فيما يحتل الدراويش المركز السادس بجدول ترتيب الدوري بعد أن خاض الفريق 8 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر 3 وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

وكانت اخر مباراة جمعت الأهلى و الإسماعيلى قد أقيمت يوم 22 مايو الماضى فى إطار الجولة الثامنة عشرمن بطولة الدورى ، وانتهت باتعادل الإيجابى بين الفريقين ، حيث سجل كل منهما هدفا ، تقدم للأهلى وليد ازراو ، بينما تعادل للدراويش كريم بامبو .