شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الإسماعيلى يتعادل مع الأهلى فى آخر مباراة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى السابعة و النصف من مساء اليوم فريق الأهلى مع نظيره الإسماعيلى فى إطار الجولة التاسعة من طبولة الدورى الممتاز ، فى المباراة التى تقام باستاد المكس بالأسكندرية .
يدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن مواصلة أرقام القياسية بالدورى هذا الموسم بالإضافة لتعزيز موقعه فى صدارة المسابقة بعدما لعب 6 مباريات فاز بها جميعاً ليحقق العلامة الكاملة ويتصدر الدورى برصيد 18 نقطة ومازال لديه مباراتين مؤجلتين وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه هدفا وحيدا.
فيما يحتل الدراويش المركز السادس بجدول ترتيب الدوري بعد أن خاض الفريق 8 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر 3 وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.
وكانت اخر مباراة جمعت الأهلى و الإسماعيلى قد أقيمت يوم 22 مايو الماضى فى إطار الجولة الثامنة عشرمن بطولة الدورى ، وانتهت باتعادل الإيجابى بين الفريقين ، حيث سجل كل منهما هدفا ، تقدم للأهلى وليد ازراو ، بينما تعادل للدراويش كريم بامبو .
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