تعرف على تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الأهلي بالدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار تشكيل الفريق المقرر أن يخوض به مباراة اليوم أمام الأهلى فى الجولة التاسعة من بطولة الدورى ، و التى تقام باستاد المكس بالاسكندرية فى السابعة و النصف مساء اليوم ، و يضم التشكيل كلاً من : حراسة المرمى : محمد مجدي. حراسة المرمى : محمد مجدي. الدفاع: محمود البدري ، محمد هاشم ، باهر المحمدي ، أحمد أيمن. الدفاع: محمود البدري ، محمد هاشم ، باهر المحمدي ، أحمد أيمن. Advertisements خط الوسط: بكيتي ، محمود دونجا ، محمد مخلوف ، عبد الرحمن مجدي . خط الوسط: بكيتي ، محمود دونجا ، محمد مخلوف ، عبد الرحمن مجدي . الهجوم: همام طارق ، محمد الشامي. الهجوم: همام طارق ، محمد الشامي. وعلى مقاعد البدلاء محمد فوزي ، محمد مجدي ، محمد بيومي ، عماد حمدي ، محمد صادق ، احمد مدبولي ، شيلونجو

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