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تعرف على تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الأهلي بالدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار تشكيل الفريق المقرر أن يخوض به مباراة اليوم أمام الأهلى فى الجولة التاسعة من بطولة الدورى ، و التى تقام باستاد المكس بالاسكندرية فى السابعة و النصف مساء اليوم ، و يضم التشكيل كلاً من :

 

حراسة المرمى  : محمد مجدي.

 

الدفاع: محمود البدري ، محمد هاشم ، باهر المحمدي ، أحمد أيمن. 

 

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خط الوسط: بكيتي ، محمود دونجا ، محمد مخلوف ، عبد الرحمن مجدي .

 

الهجوم: همام طارق ، محمد الشامي. 

 

 

وعلى مقاعد البدلاء محمد فوزي ، محمد مجدي ، محمد بيومي ، عماد حمدي ، محمد صادق ، احمد مدبولي ، شيلونجو

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