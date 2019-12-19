شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمي يقضي معايشة تدريبية بنادي باوك اليوناني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقضي أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك السابق فترة معايشة بنادي باوك اليوناني أحد الأندية الكبري فى اليونان و أوربا ، لمدة 30 يوم.

لعب أمير عزمي فى صفوف نادي باوك اليوناني لأكثر من موسمين فى الفترة من 2004 إلى 2006 وكان أحد نجوم الفريق ، وانتقل بعدها للشباب السعودي ثم لعب بعدها لأكثر من دوري مثل القبرصي و التركي و العراق و مصر.

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يتواجد أمير عزمي فى اليونان حالياً لبدأ فترة المعايشة التدريبية مع الفريق إلى جانب حضوره بعد التكريمات الخاصة بنجوم الفريق القدامي.