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الأهلي والإسماعيلي يصلان ملعب المكس قبل مواجهتهما في الدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فريقا الأهلي والإسماعيلي لملعب المكس منذ قليل قبل مواجهتهما في الدوري العام، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام، والتي ستقام بدون حضور جماهيري.

يدخل الأهلى المباراة بحثاً عن مواصلة أرقام القياسية بالدوري هذا الموسم بالإضافة لتعزيز موقعه فى صدارة المسابقة بعدما لعب 6 مباريات فاز بهم جميعاً ليحقق العلامة الكاملة ويتصدر الدوري برصيد 18 نقطة ومازال لديه مباراتين مؤجلتين وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه هدف وحيد ، في بداية أكثر من مثالية للمدرب السويسري فايلر والذي ظهرت بصماته سريعًا على الفريق في الأسابيع الأخيرة.

 

 

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سعفان الصغير و المنياوي

 

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باهر المحمدي 

 

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محمد أبو جريشة

 

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