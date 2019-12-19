لحظة بلحظة.. الإسماعيلي 0 - 0 الأهلي.. انطلاق المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

تصوير ـ حازم جودة:

زوار الخليج 365 تابعوا معنا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة الإسماعيلي ونظيره الأهلي ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

الإسماعيلي يدخل المباراة وهو في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، بينما يتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.

ويشهد التشكيل تواجد اللاعب المالي أليو ديانج يبدأ أساسياً في مركز لاعب الوسط المدافع لتعويض غياب عمرو السولية.

وجاء التشكيل الذي أعلنه أدهم السلحدار المدير الفني للإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: محمود البدري، محمد هاشم، باهر المحمدي، أحمد أيمن.

خط الوسط: بكيتي سيلفا، محمود "دونجا"، محمد مخلوف، عبدالرحمن مجدي.

خط الهجوم: هُمام طارق، محمد الشامي.

ويتواجد بين البدلاء: محمد فوزي، محمد مجدي الجمل، محمد بيومي، عماد حمدي، محمد صادق، أحمد مدبولي، شيلونجو.

بينما جاء التشكيل الذي أعلنه فايلر المدير الفني للأهلي كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج

رباعي ما قبل المهاجم: محمد أفشة، أحمد الشيخ، جونيور أجايي، حسين الشحات

المهاجم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: شريف إكرامي، وليد أزارو، وليد سليمان، سعد سمير، محمود وحيد، حسام عاشور، جيرالدو.

وانتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الأول فور بدايته عند 7:30:

انطلاق المباراة

مرت 5 دقائق من عمر الشوط الأول وسط سيطرة ملحوظة من قبل لاعبي الإسماعيلي.

توقف اللعب بعد مرور 15 دقيقة لإصابة محمد الشامي لاعب الإسماعيلي بعد 10 دقائق من السيطرة المتبادلة من قبل الفريقين على الكرة قبل أن يعود اللعب بعد علاجه في الملعب.

في الدقيقة 18 ارتطمت صاروخية أيمن أشرف من خارج منطقة الجزاء بعارضة الإسماعيلي وخرجت عن الملعب في أخطر فرص الأهلي بالمباراة.

مرور 30 دقيقة من عمر الشوط الأول ولازال التعادل السلبي مستمرًا وسط سيطرة دون خطورة من قبل لاعبي الفريقين خلال الـ 10 دقائق الماضية.