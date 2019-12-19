5 تبديلات في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: أعلن رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي تشكيلة الفريق التي ستخوض مباراة الإسماعيلي لحساب الجولة التاسعة من عمر الدوري الممتاز. وقرر فايلر الدفع بمروان محسن أساسيًا في هذه المباراة ليقود الهجوم منفردًا، فيما سيعوض جونيور أجايي رمضان صبحي الغائب بسبب الإصابة. وجاء تشكيل الأهلي كالآتي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول. خط الوسط: ديانج، محمد مجدي أفشة، أحمد الشيخ ، جونيور أجايي، حسين الشحات. خط الهجوم: مروان محسن. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: شريف إكرامي، وليد أزارو، وليد سليمان، سعد سمير، محمود وحيد، حسام عاشور وجيرالدو.

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