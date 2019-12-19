نجما العراق والمنتخب الأوليمبي يقودان الإسماعيلي أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل: أعلن أدهم السلحدار المدير الفني للإسماعيلي، تشكيل الدراويش لمواجهة الأهلي في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري، والتي ستقام على ملعب المكس بالإسكندرية. ويقود هجوم الإسماعيلي عبدالرحمن مجدي نجم المنتخب الأوليمبي، والعراقي طارق همام. ويبدأ الإسماعيلي المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: محمد مجدي. Advertisements الدفاع: أحمد أيمن - باهر المحمدي - محمد هاشم - محمود البدري. الوسط: بكيني - محمود دونجا - محمد مخلوف. الهجوم: عبدالرحمن مجدي - طارق همام - محمد الشامي. وعلى مقاعد البدلاء: محمد فوزي - محمد مجدي الجمل - محمد بيومي - عماد حمدي - محمد صادق - شيلونجو - أحمد مدبولي ويحتل الإسماعيلي المركز السادس برصيد 13 نقطة، فيما يتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 18 نقطة.

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