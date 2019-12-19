لجنة المسابقات تغرم الأهلي ومدرب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

وقعت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على المدير الفني لفريق الزمالك لعدم حضوره المؤتمر الصحفي في أعقاب مباراة فريقه أمام طلائع الجيش التي أقيمت يوم الاثنين الماضي ضمن مسابقة الدوري الممتاز.

وأشارت لجنة المسابقات عبر بيانها أيضًا إلى إنها وقعت غرامة مالية على النادي الأهلي 10 آلاف جنيه لعدم تسليم بطاقات التعارف لبعض أعضاء الجهاز الفني والإداري لحكم مباراة فريقه أمام حرس الحدود التي أقيمت الأحد الماضي ضمن مسابقة الدوري.

وإيقاف محمد عبد الله مدرب الإنتاج الحربي مباراة واحدة وغرامة 40 ألف جنيه للطرد خلال مباراة فريقه أمام طنطا بسبب الاعتراض لكونها المرة الثانية.

وإيقاف حسن علي عبد الرازق لاعب المقاولون مباراة واحدة للطرد لسابق انذاره خلال مباراة فريقه أمام وادي دجلة.