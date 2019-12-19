محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم إدارة مباراة الزمالك وسموحة للحكم محمد الحنفي، كما أعلنت عن حكام مباريات الجمعة والسبت المقبلين. ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع سموحة مساء غد الجمعة المقبل في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري، كما يواجه المصري نظيره بيراميدز بعد غد السبت. وفيما يلي حكام مباريات الجولة المقبلة: الجمعة 20 ديسمبر: - أسوان والانتاج الحربى: صبرى إبراهيم وماجد المليجى ومصطفى عطية.. ومحمد فاروق حكما رابعا - حرس الحدود والمقاولون: عبد العزيز السيد ومحمد محمود لطفى واحمد رشدى.. وعصام نوحى حكما رابعا Advertisements - الاتحاد السكندري واف سى مصر: نادر قمر وشريف التباع ورضا جبر.. وعباس حسن حكما رابعا - مصر للمقاصة وطنطا: احمد العدوى وممدوح مصطفى واحمد العزاوى.. وحسن محمود حكما رابعا - الزمالك وسموحة: محمد الحنفى واحمد حسام طه ومحمود رضا.. ومحمد سيد بكر حكما رابعا السبت 21 ديسمبر - الجونة وطلائع الجيش: محمد ابو خاطر ومصطفى حسين وصالح احمد.. سعد محمد احمد حكما رابعا - وادى دجلة وانبى: أحمد حمدى ومحمد فاروق ومحمد عبد العظيم.. وعلاء حافظ حكما رابعا - المصرى وبيراميدز: محمد عادل وتحسين السادات واسامه السيد.. سالم متعب حكما رابعا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر على رأسها الزمالك وسموحة.. اتحاد الكرة يُعلن حكام مباريات الجولة التاسعة بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.