اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة الزمالك وسموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلنت لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور، تعيين محمد الحنفي لإدارة مباراة الزمالك وسموحة في المباراة المقرر لها غدًا الجمعة.

وبحسب الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم عبر "تويتر"، فإن الحنفي سيدير لقاء الزمالك وسموحة والتي تأتي ضمن الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري.

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ومن المقرر أن يعاون الحنفي كل من أحمد حسام طه ومحمود رضا على أن يكون محمد سيد بكر حكمًا رابعًا.

وكان نادي الزمالك خسر الجولة الماضية من أمام طلائع الجيش (3-2)، في المقابل حقق سموحة الفوز على أسوان بهدف دون مقابل.

جدير بالذكر أن الزمالك يتواجد في الترتيب الرابع برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن سموحة في المركز الخامس.