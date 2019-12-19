كورة لايف KORALIVE مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط الاهلي II7SRY جول NOW

تقابل الاهلي والاسماعيلي حتى الآن فى بطولة الدورى فى 111 مباراة فاز الأحمر فى 56 مباراة بينما فاز الفريق الاصفر 22 وتعادلا فى 33 مواجهة، وسدل الأهلى فى شباك الدراويش 162 هدفاً، واستقبل 93 هدفا، ويعتبر أكبر فوز للمارد الأحمر على

غريمه كانت بثمانية نظيفه دون رد، بينما اكبر انتصار حققه الاسماعيلى كان بنتيجة 1 – 4، ويدير لقاء اليوم تحيكمياً الحكم "محمود البنا".

مشاهدة مباراة الإسماعيلي و الأهلي بث مباشر في بطولة الدوري

المصري الممتازمشاهدة مباراة الإسماعيلي و الأهلي بث مباشر

فى آخر مواجهة جمعت بين الفريق وقع الأهلى فى فخ التعادل الإيجابى وانتهت المباراة بنتيجة 1 – 1 على ملعب "استاد برج العرب" فى محافظة الإسكندراية، وذلك فى يوم 22 من شهر مايو فى هذا العام الجارى ضمن منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز فى الموسم الماضى.