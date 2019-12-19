التشكيل الرسمي للإسماعيلي في مواجهة الأهلي| بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي ضد الاسمايلي اليوم في الدوري المصري

أعلن أدهم السلحدار المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل. ويواجه الإسماعيلي ضيفه الأهلي بعد قليل على ستاد "المكس" بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز. ويسعى الإسماعيلي لتحقيق الفوز الثالث على التوالي والتقم خطوة في جدول ترتيب الدوري، فيما يطمح الأهلي لتحقيق الانتصار السابع على التوالي في المسابقة. التوالي والتقم خطوة في جدول ترتيب الدوري، فيما يطمح الأهلي لتحقيق الانتصار السابع على التوالي في المسابقة. وضم تشكيل الإسماعيلي كلًا من :- حراسة المرمى : محمد مجدي Advertisements خط الدفاع : أحمد أيمن - باهر المحمدي - محمد هاشم - محمود البدري المحمدي - محمد هاشم - محمود البدري خط الوسط : محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد مخلوف - همام طارق - عبد الرحمن مجدي - بيكيتي سيلفا خط الهجوم : محمد الشامي . أما البدلاء :-

محمد فوزي - محمد مجدي - محمد بيومي - عماد حمدي - محمد صادق - أحمد مدبولي - بينسون شيلونجو.

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