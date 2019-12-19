صور ..زيزو يلقي محاضرة طويلة على لاعبي بيراميدز

ألقى عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المدير الفني لفريق بيراميدز، محاضرة طويلة مع لاعبيه بشأن عودة الثقة للفريق مجدداً بعد إخفاقات الفريق الأخيرة. وتحدث "زيزو"، مع اللاعبين عن العديد من النقاط الهامة على المستوى النفسي والفني من أجل العبور من تلك المرحلة الحرجة ليصل بيراميدز إلى المكانة الطبيعية التي يستحقها سواء في المسابقات المحلية أو الكونفدرالية الأفريقية.

وطالب اللاعبين بضرورة العمل خلال تلك المرحلة بتكاتف وعلى قلب رجل واحد، ومؤكدا على مبدأ العدالة مع كل اللاعبين وأن الجدية والعطاء وبذل الجهد والمستوى الفني هو الفيصل في اختياراته خلال تلك المرحلة. النقاط الهامة على المستوى النفسي والفني من أجل العبور من تلك المرحلة الحرجة ليصل بيراميدز إلى المكانة الطبيعية التي يستحقها سواء في المسابقات المحلية أو الكونفدرالية الأفريقية.وطالب اللاعبين بضرورة العمل خلال تلك المرحلة بتكاتف وعلى قلب رجل واحد، ومؤكدا على مبدأ العدالة مع كل اللاعبين وأن الجدية والعطاء وبذل الجهد والمستوى الفني هو الفيصل في اختياراته خلال تلك المرحلة.







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