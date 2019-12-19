كورة لايف MATCH AHLY مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر YALLA SHOOT كول كورة رابط ماتش الأهلي aHLY TV

شاهد بث مباشر cool kora مباريات الدوري المصري (2019-2020)| تابع البث المباشر مباريات المارد الأحمر كورة لايف اليوم الخميس، حيث يستضيف فريق الأهلي نظيره الاسماعيلي على ستاد "المكس" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز، مشاهدة بث مباشر مباراة al-ahlie كورة أونلاين.
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كيفية مشاهدة البث التليفزيوني المباشر لمباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري الممتاز kooora 4 live:
يمكنكم متابعة بث مباشر مباراة الأهلي والاسماعيلي اليوم الخميس على قناة أون سبورت الفضائية على التردد 10853 عبر القمر الصناعي نايل سات، وتذاع المباراة ايضا عبر قناة تايم سبورت على تردد 11449، كما ستكون المباراة منقولة عبر ا لتردد الأرضي للتليفزيون المصري، وتستطيعون مشاهدة بث مباشر لمباراة اليوم عبر روابط البث المتوفرة عبر موقعنا youtube بدون تقطيع.
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