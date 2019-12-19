فرج عامر: لم نطلب حكام أجانب لمباراة الزمالك

نفى فرج عامر رئيس نادي سموحة، ما تردد حول طلب استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة فريق الكرة أمام الزمالك، المقررة غداً الجمعة على استاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وقال رئيس سموحة "نطالب فقط

بالعدالة التحكيمية والعمل بمبدأ تكافؤ الفرص، ولكننا نثق في حكامنا ولان نشكك في ضمائرهم، ونرفض الإعتراض على التحكيم".

واضاف "لكن من حقنا أن نطالب بالعدالة والمساواة، حتى تتساوى الحقوق

والواجبات بين الجميع، فلقد عانينا كثيرا وتأثرنا بالسلب من الاخطاء التحكيمية والقرارات العكسية".

واختتم "وفي النهاية نتمنى أن يخرج لقاء سموحة والزمالك بشكل جيد يليق بالناديين الكبيرين".

ويحتل سموحة المركز الخامس في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، وهو نفس رصيد الزمالك صاحب المركز الرابع والمتقدم بفارق الأهداف فقط.