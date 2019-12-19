بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث كلاسيكو الكرة المصرية بين الأهلي والاسماعيلي، المقرر لها مساء اليوم الخميس 19-12-2019.
المباراة مؤجلة من يوم 11 ديسمبر الجاري ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، بسبب انشغال الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، والإسماعيلي بمشاركته في البطولة العربية للأندية.
يستضيف ملعب المكس في الاسكندرية هذا الكلاسيكو المرتقب، رغم احتجاج الإسماعيلي – المستضيف- على إقامة اللقاء على الملعب التابع لنادي حرس الحدود، حيث رفضت الجهات الأمنية محاولته الجادة لنقل اللقاء قبل ثلاثة أيام من الاسكندرية إلى الإسماعيلية.
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