اهداف مباراة النصر والعدالة فى الدوري السعودي

عزز النصر صدارته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)، بعد فوزه على العدالة 3 / صفر، اليوم الخميس 19-12-2019، بالجولة الثانية عشر من المسابقة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بمدينة الإحساء.

تقدم النصر فى الشوط الاول بهدفين دون رد على العدالة.

افتتح نور الدين امرابط اهداف المباراة فى الدقيقة 16 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ثم اضاف اللاعب البرازيلي جوليانو فيكتور دي باولا الهدف الثاني للنصر فى الدقيقة 43 من لعبة جماعية رائعة.

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وفى الشوط الثاني اختتم ثلاثية النصر البرازيلي بيتروس ماتيوس فى الدقيقة 83.

وبفوز النصر اليوم وصل الى النقطة 26 منفرداً بصدارة الدوري السعودي بفارق 4 نقاط عن التعاون ثان الترتيب، بينما تجمد رصيد العدالة عن النقطة 8 فى المركز الرابع عشر.