عزز النصر صدارته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)، بعد فوزه على العدالة 3 / صفر، اليوم الخميس 19-12-2019، بالجولة الثانية عشر من المسابقة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بمدينة الإحساء.
تقدم النصر فى الشوط الاول بهدفين دون رد على العدالة.
افتتح نور الدين امرابط اهداف المباراة فى الدقيقة 16 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
ثم اضاف اللاعب البرازيلي جوليانو فيكتور دي باولا الهدف الثاني للنصر فى الدقيقة 43 من لعبة جماعية رائعة.
وفى الشوط الثاني اختتم ثلاثية النصر البرازيلي بيتروس ماتيوس فى الدقيقة 83.
وبفوز النصر اليوم وصل الى النقطة 26 منفرداً بصدارة الدوري السعودي بفارق 4 نقاط عن التعاون ثان الترتيب، بينما تجمد رصيد العدالة عن النقطة 8 فى المركز الرابع عشر.
شاهد اهداف مباراة النصر والعدالة اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر اهداف مباراة النصر والعدالة فى الدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.