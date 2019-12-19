نتيجة مباراة الإسماعيلي والأهلي فى الدوري المصري

يترقب عشاق كرة القدم المباراة القوية بين النادي الإسماعيلي والنادي الأهلي فى قمة مباريات اليوم الخميس 19-12-2019، بالجولة التاسعة من الدوري المصري 2019-2020 والمؤجلة من يوم 11-12-2019.

ومن المقرر ان يحل المارد الاحمر ضيفاً على الدراويش على ملعب المكس بالأسكندرية، وتنطلق المباراة مساء اليوم فى تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت مكة، 17:30 بتوقيت جرينتش.

يدخل الأهلي اللقاء متصدًرا جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة، في حين يدخل الإسماعيلي المواجهة في المركز السادس برصيد 13 نقطة.

ويسعي المدير الفني للدراويش أدهم السلحدار في تحقيق الفوز الثالث على التوالي مع الفريق، بعد تخطي عقبتي مصر للمقاصة وإف سي مصر، مؤخراً، بالإضافة للصعود إلى دور الـ16 من كأس مصر على حساب الإعلاميين.

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وفى المقابل يرغب المدير الفني للشياطين الحمر رينيه فايلر في تحقيق الفوز السابع له على التوالي مع الفريق، وعدم فقدان أي نقاط، حيث لم يعرف الأهلي حتى الآن، طعم الخسارة أو التعادل.

وشهدت قائمة الأهلي استبعاد كل من رمضان صبحي، عمرو السولية، ياسر إبراهيم، على لطفي وأحمد فتحي للإصابة بجانب صالح جمعة، صلاح محسن وعمار حمدي لأسباب فنية.

بينما يغيب عن قائمة الدراويش كل من أسامة إبراهيم وإبراهيم أبواليزيد، ووجيه عبدالحكيم ومحمد حمدي زكى، وحازم مرسى لأسباب متنوعة.

جدير بالذكر أن الاهلي لم يلعب فى ستاد الإسماعيلية منذ أن واجه الدراويش فى 21 نوفمبر 2010 بسبب الأحداث التى شهدتها مباراة المصرى البورسعيدى مع المارد الأحمر، وراح ضحيتها 74 مشجعاً أهلاوياً ليصدر قرارا بعدم خوض الأهلى لمباريات فى مدن القناة.