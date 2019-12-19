اهداف مباراة الفيحاء والاتحاد فى الدوري السعودي

يدين الفيحاء بفضل كبير في الفوز على الاتحاد 4-1، اليوم الخميس 19-12-2019، بالجولة الـ12 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)، لمهاجمه التشيلي روني فيرنانديز الذي سجل ثلاثية (هاتريك) للفريق .
وافتتح روني فيرنانديز التسجيل للفيحاء من ضربة جزاء في الدقيقة 3، ثم رد الاتحاد بهدف للاعب رومارينهو ريكاردو دا سيلفا في الدقيقة 24 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة رائعة لمدافع الفيحاء لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1.
وفي الشوط الثاني، حسم الفيحاء المباراة لصالحه بثلاثة أهداف، حيث سجل صامويل أوسو هدفا في الدقيقة 49، ثم أضاف فيرنانديز هدفيه الآخرين في الدقيقتين 71 من ضربة جزاء، و الدقيقة 90.
ورفع الفيحاء رصيده بذلك إلى 16 نقطة في المركز التاسع بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.
اهداف مباراة الفيحاء والاتحاد اليوم
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