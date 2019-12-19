رياضة | التعاون يسحق الوحدة بثنائية في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعاون يسحق الوحدة بثنائية في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق التعاون فوزاً ثمينا على ضيفه الوحدة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وافتتح نيلدو بيتروليندا أهداف المباراة لصالح التعاون من داخل منطقة الجزاء ليضعها في شباك الوحدة عند الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني أدرك يوسف نياكاتي هدف التعادل للوحدة من ضربة رأس عند الدقيقة 37.

وأحرز عبدالمجيد السواط هدف التقدم لصالح التعاون بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الوحدة عند الدقيقة 65.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 22 نقطة، في وصافة الدوري السعودي مؤقتاً، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 21 نقطة في المركز الثالث.