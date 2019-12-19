رياضة | من هو مينامينو لاعب ليفربول الجديد؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من هو مينامينو لاعب ليفربول الجديد؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن تعاقده مع النجم الياباني الصاعد تاكومي مينامينو بشكل رسمي، قادمًا من صفوف نادي ريد بول سالزبورج النمساوي، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا : "نؤكد على أنه تم التوصل مع نادي سالزبورج النمساوي لضم تاكومي مينامينو".

لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي، أبرز المعلومات الخاصة باللاعب الياباني المتألق، الذي أظهر إمكانيات رائعة لفت الأنظار خلال مواجهة فريقه النمساوي لنادي ليفربول، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

من هو مينامينو لاعب ليفربول الجديد؟

بداية اللاعب الكروية

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ولد الياباني مينامينو في شهر يناير لعام 1995، حيث بدأ مسيرته الكروية مع نادي سيسيل كوماتوري الياباني عام 2004، قبل أن ينضم إلى فريق الشباب لنادي سيريزو أوساكا، قبل أن يقوموا بتصعيده للفريق الأول في عام 2013، ليلعب في مركز الوسط المهاجم بجوار المهاجم الأوروجوياني دييجو فورلان.

مينامينو يخوض أولى تجاربه الاحترافية

قام النجم الياباني بخوض أولى تجاربه الاحترافية في عام 2015، بعد انتقاله إلى نادي ريد بول سالزبورج النمساوي، مقابل 800 ألف يورو، قبل أن يخطفه ليفربول في الانتقالات الشتوية الحالية.

مسيرة اللاعب الدولية

شارك مينامينو مع منتخب الناشئين في منافسات بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، قبل أن ينضم إلى صفوف المنتخب الأولمبي في أولمبياد 2016، ليخوض مع بلاده 22 مباراة سجل عبرها 11 هدفًا.