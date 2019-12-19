رياضة | لجنة المسابقات تعتمد فوز الحمام على بيلا رسميا بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة المسابقات تعتمد فوز الحمام على بيلا رسميا بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة المسابقات بالقسم الثاني برئاسة خالد كامل إعتماد فوز نادي الحمام علي نادي بيلا 0/2 جاء ذلك بعد الإطلاع علي تقرير حكم اللقاء أحمد صالح وتقرير مراقب المباراة بعد إنهاء المباراة في الدقيقة السادسة من الشوط الأول لعدم إكتمال العدد القانوني.

كما قررت لجنة المسابقات توقيع غرامة مالية قدرها 5000 جنية وتوجيه إنذار لنادي بيلا بالإلتزام بتعليمات المسابقة مستقبلا لحسن سير وإنتظام المسابقة.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد نادي الحمام عند النقطة 11 ويتوقف رصيد بيلا عند النقطة الرابعة.

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يذكر أن بيلا حضر لملعب الحمام بـ 7 لاعبين فقط بعد اضراب لاعبي بيلا بسبب عدم حصولهم علي مستحقاتهم المالية.

وألغي الحكم احمد صالح مباراة الحمام وبيلا بعد بدايتها ب6 دقائق فقط بعد سقوط اكثر من لاعب بعد إحراز مهنا منصور هدف أول للحمام في الدقيقة الثالثة مما اضطر الحكم لإلغاء المباراة لعدم اكتمال العدد القانوني.

وأدار اللقاء تحكيميا طاقم حكام مكون من : أحمد صالح حكم ساحة، عاونه عبد الله امام مساعد اول، وسعد محمد سعد مساعد ثان، ومحمود نبيل حكم رابع.