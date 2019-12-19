رياضة | بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

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شاهد عبر موقع الخليج 365 الرياضي بث مباشر اليوم الخميس 19 ديسمبر لمباراة الأهلي والإسماعيلي yalla shoot

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ويشهد إستاد المكس بالأسكندرية مواجهة قوية تجمع اليوم بين فريقي الأهلي yalla kora ونادي الإسماعيلي، في الإسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز

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ويسعى المدير الفني السويسري "رينيه فايلر" المدير الفني للنادي الأهلي kora star لتحقيق الفوز على الإسماعيلي لكي يواصل تصدر جدول الدوري الممتاز

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التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام الإسماعيلي

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يغيب عن نادي الأهلي kooora4live كلاً من محمود متولي وحمدي فتحي وعلي معلول ومحمد محمود وعمرو السولية ورمضان صبحي، وفي ضوء ذلك ستكون تشكيلة الأهلي للمباراة كما يلي.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – محمود وحيد

خط الوسط: محمد مجدي أفشة – أليو ديانج – وليد سليمان

خط الهجوم: جونيور أجايي – وليد أزارو – حسين الشحات

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها

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هذا وتنقل المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، الخميس 19 ديسمبر، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة ON Sports HD بالإضافة لقناة Time Sports HD.