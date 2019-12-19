رياضة | الدوري السعودي| النصر يحافظ على الصدارة بثلاثية في العدالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدوري السعودي| النصر يحافظ على الصدارة بثلاثية في العدالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، فوزًا ثمينا على مضيفه العدالة بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وافتتح نور الدين أمرابط أهداف اللقاء لصالح النصر بتمريرة حاسمة استقرت في شباك العدالة عند الدقيقة 16.

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وأحرز جوليانو دي باولا الهدف الثاني من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى العدالة عند الدقيقة 43.

فيما سجل بيتروس الهدف الثالث عند الدقيقة 84، ليعلن الحكم انتهاء المباراة بفوز النصر على العدالقة بثلاثة أهداف دون رد.

وبهذا الفوز ورفع النصر رصيده إلى 26 نقطة، محافظًا على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما تجمد رصيد العدالة عند 8 نقاط، في المركز الرابع عشر.