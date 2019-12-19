رياضة | رابط مباشر KSA Sport .. مشاهدة مباراة الأهلي وضمك اليوم في الدوري السعودي (مباشر لحظة بلحظة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط مباشر KSA Sport .. مشاهدة مباراة الأهلي وضمك اليوم في الدوري السعودي (مباشر لحظة بلحظة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل نادي أهلي جده السعودي مواجهة نظيره نادي ضمك اليوم للخميس 19 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري السعودي الممتاز بمعنويات كبيرة.

وستلعب مباراة نادي أهلي جده ضد نظيره نادي ضمك اليوم في بطولة الدوري السعودي الممتاز في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية على ملعب الجوهرة المشعة.

وستذاع مباراة نادي أهلي جده ضد نظيره نادي ضمك اليوم في بطولة الدوري السعودي الممتاز على قناة "السعودية الرياضية 4" بتعليق بلال علام.

ويحتل نادي أهلي جده المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي الممتاز برصيد 20 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.