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رياضة | تشكيل الأهلي الرسمي ضد الإسماعيلي| مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر بدون تقطيع ON SPORT HFD 1

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الأهلي الرسمي ضد الإسماعيلي| مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر بدون تقطيع ON SPORT HFD 1 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

1- الأهلي 18 نقطة.

2- الاتحاد 17 نقطة.

3- المقاولون العرب 16 نقطة.

4- الزمالك 13 نقطة.

5- سموحة 13 نقطة.

6- الاسماعيلي 13 نقطة.

7- بيراميدز 12 نقطة.

8- الإنتاج الحربي 11 نقطة.

9- حرس الحدود 10 نقاط.

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10- إنبي 10 نقاط.

11- طنطا 8 نقاط.

12- المصري 7 نقاط.

13- طلائع الجيش 7 نقاط.

14- مصر المقاصة 7 نقاط.

15- الجونة 7 نقاط.

16- مصر 7 نقاط.

17- وادي دجلة 6 نقاط.

18- اسوان 5 نقاط.

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