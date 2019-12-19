رياضة | تشكيل الأهلي الرسمي ضد الإسماعيلي| مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر بدون تقطيع ON SPORT HFD 1

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الأهلي الرسمي ضد الإسماعيلي| مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر بدون تقطيع ON SPORT HFD 1 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
1- الأهلي 18 نقطة.
2- الاتحاد 17 نقطة.
3- المقاولون العرب 16 نقطة.
4- الزمالك 13 نقطة.
5- سموحة 13 نقطة.
6- الاسماعيلي 13 نقطة.
7- بيراميدز 12 نقطة.
8- الإنتاج الحربي 11 نقطة.
9- حرس الحدود 10 نقاط.
10- إنبي 10 نقاط.
11- طنطا 8 نقاط.
12- المصري 7 نقاط.
13- طلائع الجيش 7 نقاط.
14- مصر المقاصة 7 نقاط.
15- الجونة 7 نقاط.
16- مصر 7 نقاط.
17- وادي دجلة 6 نقاط.
18- اسوان 5 نقاط.