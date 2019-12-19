رياضة | تشكيل الأهلي الرسمي ضد الإسماعيلي| مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر بدون تقطيع ON SPORT HFD 1

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الأهلي الرسمي ضد الإسماعيلي| مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر بدون تقطيع ON SPORT HFD 1 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

1- الأهلي 18 نقطة. 2- الاتحاد 17 نقطة. 3- المقاولون العرب 16 نقطة. 4- الزمالك 13 نقطة. 5- سموحة 13 نقطة. 6- الاسماعيلي 13 نقطة. 7- بيراميدز 12 نقطة. 8- الإنتاج الحربي 11 نقطة. 9- حرس الحدود 10 نقاط. Advertisements 10- إنبي 10 نقاط. 11- طنطا 8 نقاط. 12- المصري 7 نقاط. 13- طلائع الجيش 7 نقاط. 14- مصر المقاصة 7 نقاط. 15- الجونة 7 نقاط. 16- مصر 7 نقاط. 17- وادي دجلة 6 نقاط. 18- اسوان 5 نقاط.

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