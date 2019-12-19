رياضة | الزمالك يعلق على تسريب العقود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يعلق على تسريب العقود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا منذ قليل للتعليق على أزمة تسريب عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال البيان "يؤكد نادي الزمالك أنه لا صحة لوجود تحقيقات داخل النادي بسبب تسريب عقود بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي".

وتابع "يؤكد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي أنه يعلم من وراء تسريب عقود اللاعبين من داخل اتحاد الكرة، حيث إنه قد تم تسريبها عبر الظابط المخابراتي القطري أبو سنيدة لسيستم اتحاد الكرة المصري.. موضحا أنه أبلغ هذا الأمر لعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة منذ أسبوع"

وشهدت الفترة الماضية تسريب عقود أكثر من لاعب بالفريق وعلى رأسهم المغربي خالدبوطيب ومحمد عواد لجانب محمد عبد الغني مدافع الفريق.