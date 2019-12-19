رياضة | بعد رحيله.. ماذا قدم الفرنسي "ديسابر" مع بيراميدز؟ (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد رحيله.. ماذا قدم الفرنسي "ديسابر" مع بيراميدز؟ (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادي بيراميدز اليوم الخميس، إنهاء التعاقد مع المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني للفريق، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، بعدما تلقي هزيمتين متتاليتين بالدوري الممتاز أمام الزمالك 2-0، وأمام الجونة 3-2، واكتفي النادي بالفترة التي قضاها المدرب على رأس الجهاز الفني للفريق.

وقررت إدارة بيراميدز تعيين عبد العزيز عبد الشافي المستشار الفني للفريق، مدربًا مؤقتًا للفريق الأول خلفًا لـ"ديسابر"، وذلك حتي التعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق في الفترة القادمة، كما تقرر تعيين محمود فتح الله مدافع الزمالك ومنتخب مصر السابق مدربًا مساعدًا في الجهاز الفني الجديد للفريق.

كشف حساب "ديسابر" مع بيراميدز

تولي المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر القيادة الفنية لفريق بيراميدز في 8 يوليو الماضي خلفًا للأرجنتيني رامون دياز، واستمر "ديسابر" على رأس الجهاز الفني للفريق لمدة 164 يومًا تقريبًا، قبل إعلان إنهاء التعاقد معه اليوم الخميس، وقاد الفريق في 20 مباراة، فاز في 14 مباراة، بينما خسر 3 مباريات، وتعادل في 4 مباريات.

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قاد "ديسابر" فريق بيراميدز في 8 مباريات ببطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي، فاز في 3 مباريات، وتعادل في مثلها، وخسر مباراتين فقط، سجل لاعبو الفريق 15 هدفًا تحت قيادته، واستقبلت شباكه 12 هدفًا، وحصد الفريق 12 نقطة يحتل بها المركز السابع في جدول ترتيب المسابقة.

خاض المدرب الفرنسي 5 مباريات مع بيراميدز في بطولة كأس مصر، فاز في 4 مباريات، وخسر مباراة وحيدة كانت أمام الزمالك بنتيجة 3-0 في نهائي النسخة الماضية من البطولة المحلية.

أما في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية حقق فريق بيراميدز نتائج مذهلة تحت قيادة المدرب الفرنسي "ديسابر"، حيث خاض الفريق 8 مباريات بالبطولة الإفريقية حتي الآن، فاز في 7 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، ولم يتلقي أي هزيمة بالبطولة حتي الآن، وسجل لاعبوه 21 هدفًا واستقبلت شباكه 4 أهداف فقط.

ويتصدر بيراميدز ترتيب مجموعته في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية برصيد 6 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن فريق المصري البورسعيدي صاحب المركز الثاني، بينما يتذيل فريقي اينوجو رينجرز، ونواذيبو الموريتاني ترتيب المجموعة بدون نقاط.