رياضة | صحيفة كتالونية تفتح النار على مهاجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة كتالونية تفتح النار على مهاجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فتحت صحفية كتالونية النار على لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني بعد التعادل يوم أمس أمام فريق ريال مدريد في معركة الكلاسيكو.
وكتبت صحيفة La Vanguardia الكتالونية في تقريرها: برشلونة لعب بمهاجمين ونصف، لويس سواريز كان مختفي ولعب أحد أسوء مبارياته مع برشلونة، سواريز كان شفاف على المستوى الهجومي وحتى دفاعيا كان غائب.
الهجوم لم يكن فقط على سواريز كان على جميع نجوم برشلونة ولكن سواريز كان له النصيب الاكبر من الانتقادات بعد ظهوره بشكل متواضع مع الفريق على مدار شوطي اللقاء.