رياضة | صحيفة كتالونية تفتح النار على مهاجم برشلونة

فتحت صحفية كتالونية النار على لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني بعد التعادل يوم أمس أمام فريق ريال مدريد في معركة الكلاسيكو.

وكتبت صحيفة La Vanguardia الكتالونية في تقريرها: برشلونة لعب بمهاجمين ونصف، لويس سواريز كان مختفي ولعب أحد أسوء مبارياته مع برشلونة، سواريز كان شفاف على المستوى الهجومي وحتى دفاعيا كان غائب.

الهجوم لم يكن فقط على سواريز كان على جميع نجوم برشلونة ولكن سواريز كان له النصيب الاكبر من الانتقادات بعد ظهوره بشكل متواضع مع الفريق على مدار شوطي اللقاء.