رياضة | الزمالك يعيد ترتيب الصفوف قبل لقاء سموحة

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وخسر الزمالك أمام طلائع الجيش بنتيجة ٢_٣ ببطولة الدوري في الجولة الماضية إدارة الزمالك وجهت رسالة واضحة للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بضرورة الاعتماد على الأصلح فقط دون النظر إلى الأسماء وأن التشكيل الأساسي ليس حكرًا على أي لاعب في الفريق مهما كانت قدراته وإمكانياته وضرورة منح الفرصة للجميع. Advertisements

ولاحظ مسئولو النادي تراجع أداء بعض النجوم وعدم رغبتهم في المشاركة خلال مباراة طلائع الجيش الأخيرة ببطولة الدوري والتي انتهت بفوز الفريق العسكري بنتيجة 3-2 ضمن منافسات بطولة الدوري.

وجه مسئولو نادي الزمالك رسالة واضحة للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق من أجل تصحيح الأمور داخل الفريق.



ووجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اللوم إلى التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأبيض، على هامش الجلسة التي جمعته باللاعبين خلال الساعات الماضية.



وقال مرتضى منصور لفرجاني: "أنا زعلان منك، وزعلي نابع كونك لاعب مختلف، وإذا كنت لا أقدر موهبتك، كنت رفعت يدي عن دفع مستحقاتك بعد انسحاب تركي آل الشيخ الذي كان يتكلف بدفع راتبك مع الزمالك".