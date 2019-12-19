رياضة | عاجل.. لجنة المسابقات تعاقب الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. لجنة المسابقات تعاقب الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي عدة قرارات اليوم عن ما شهدته الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على المدير الفني لفريق الزمالك باتريس كارتيرون لعدم حضوره المؤتمر الصحفي في أعقاب مباراة فريقه أمام طلائع الجيش التي أقيمت يوم الاثنين الماضي ضمن مسابقة الدوري الممتاز .

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كما قررت توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي 10 آلاف جنيه لعدم تسليم بطاقات التعارف لبعض أعضاء الجهاز الفني والإداري لحكم مباراة فريقه أمام حرس الحدود التي أقيمت الأحد الماضي ضمن مسابقة الدوري.

وإيقاف محمد عبد الله مدرب الإنتاج الحربي مباراة واحدة وغرامة 40 ألف جنيه للطرد خلال مباراة فريقه أمام طنطا بسبب الاعتراض لكونها المرة الثانية.

وإيقاف حسن علي عبد الرازق لاعب المقاولون مباراة واحدة للطرد لسابق انذاره خلال مباراة فريقه أمام وادي دجلة.