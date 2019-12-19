رياضة | مشجعو برشلونة يخشون من "اليوم الأسود"!

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يمثل ليونيل ميسي علامة فارقة في تاريخ كرة القدم، وسيكون هناك عهد ما قبل ليونيل ميسي وما بعده، إنه ليس لاعب كرة قدم فحسب، بل لاعب يعيد اختراع نفسه كل يوم، إلى أن توج بالكرة الذهبية السادسة في تاريخه هذا العام.



دائماً ما يكون ميسي قوياً وجريئاً على أرضية الميدان، متحفظاً وغائباً خارجه، والآن، بعد 32 عاماً وبعد الحصول على الكرة الذهبية السادسة، لم يتبق أمامه سوى تحديات قليلة لتحقيقها.

وبالرغم من النجاحات الاستثنائية في تاريخه، إلا أنه لا يزال يشعر بمرارة في جوفه، خلفها نجاح ألمانيا في خطف كأس العالم من منتخب بلاده عام 2014، في الوقت الذي كان فيه اللقب في متناول يده.

ويخشى مشجعو كامب نو اللحظة التي سيقول فيها الأسطورة الأرجنتينية لكرة القدم "كفى" ولا أحد يريد أن يفكر في تلك المرحلة، التي سيبتعد فيها لاعب بدأ مسيرته بقدرة فائقة على المراوغة بالكرة، وربما مراوغة ظله أيضاً، إلى أن وصل إلى مستوى كما لو أن مبرمج ألعاب فيديو قرر صقل مهاراته موسما تلو الآخر. Advertisements

دائماً ما يظهر ميسي في المباريات الحاسمة، آخرها كان في واندا متروبوليتانو، عندما نجح في خطف الفوز في اللحظات الأخيرة من أتلتيكو مدريد في مباراة عصيبة أمام كتيبة مواطنه دييغو سيموني.

وحجز أيقونة برشلونة الإسباني مكانه على منصة المرشحين النهائيين للفوز بـ"الكرة الذهبية" منذ عام 2007، ومنذ ذلك الحين رفعها 6 مرات، ليعادل بلاتيني وكرويف؛ أو كريستيانو رونالدو وبوبي تشارلتون، أو فان باستن وبيكنباور وزيدان معاً.