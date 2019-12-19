رياضة | رسميا.. برشلونة يفقد نجم الفريق أمام ألافيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. برشلونة يفقد نجم الفريق أمام ألافيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى فريق برشلونة ضربة من العيار الثقيل قبل المواجهة القادمة أمام فريق ديبورتيفو ألافيس بالجولة الثامنة عشر ببطولة الدوري.

واكدت صحيفة آس الإسبانية على أن البرازيلي آرثر ميلو لن يشارك مع برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس بسبب الإصابة.

واشارت الصحيفة إلى أن اللاعب سيتجه للبرازيل يوم الاحد مع 2 من الاخصائين لحل موضوع اصابته.

واضافت الصحيفة، أن خطة اللاعب حالياً هي العودة للفريق والمشاركة بشكل طبيعي في المباريات مع بداية عام 2020.