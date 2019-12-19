رياضة | تصريح مثير للجدل لنجم برشلونة عن ركلة جزاء فاران

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح مثير للجدل لنجم برشلونة عن ركلة جزاء فاران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق مدافع برشلونة، الدولي الفرنسي كليمونت لينغليت، على التحامه المثير للجدل مع لاعب ريال مدريد ، رافائيل فاران، داخل منطقة جزاء البارسا، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب الكامب، ضمن منافسات الأسبوع 10 بـ"الليغا".

قال لينغليت في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "أردت إبعاد الكرة برأسي فاستخدمت ساقي لمنح حركتي القوة اللازمة، ولسوء الحظ ارتطمت قدمي بساق فاران، ولم تكن لدي أي نية لضربه، أنا محور اللقطة، وأعلم بأنني كنت أريد إبعاد الكرة فقط".

وأضاف: "لست لاعباً يتعمد إيذاء الخصم، أعلم بأنني لم أكن أريد ارتكاب ركلة جزاء، قد يراها البعض ركلة جزاء لكن هذا رأيهم، الحكم اتخذ قراره ويجب أن يُحترم".

وحول المباراة قال: "لدينا شعور بالمرارة لأننا خسرنا نقطتين، لم نسجل من فرص واضحة".

واختتم: "أفتقرنا للمزيد من التواصل مع المهاجمين ميسي، سواريز، غريزمان، كان الأمر صعباً لأن ريال مدريد قدم مباراة جيدة".